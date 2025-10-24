Парламент Болгарии обусловил продажу активов "Лукойла"

Принятый депутатами документ предполагает, что такие сделки в обязательном порядке должны проводиться под контролем Государственного агентства национальной безопасности, которое должно выдать письменное заключение о возможности продажи, и с разрешения правительства Болгарии

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 24 октября. /ТАСС/. Депутаты болгарского парламента большинством голосов во втором чтении приняли законопроект об инвестициях, касающийся условий возможной продажи в стране активов российской компании "Лукойл". Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Документ предполагает, что такие сделки в обязательном порядке должны проводиться под контролем Государственного агентства национальной безопасности, которое должно выдать письменное заключение о возможности продажи, и с разрешения правительства Болгарии.

Новые правила будут распространяться на все болгарские активы "Лукойла" или связанных с компанией лиц.