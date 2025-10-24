VK Workspace в III квартале заблокировала более 400 млн писем для защиты бизнеса

Большинство из них оказались массовыми рекламными рассылками, однако были и опасные фишинговые сообщения, направленные на кражу учетных данных, отметил директор по информационной безопасности VK Tech Анатолий Тутынин

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Платформа VK Workspace в третьем квартале 2025 года заблокировала свыше 400 млн мошеннических писем и спама, которые были направлены компаниям. Об этом в рамках VK Workspace Conf сообщил директор по информационной безопасности VK Tech Анатолий Тутынин.

"В третьем квартале 2025 года VK Workspace заблокировала 421 миллион спам- и фишинговых писем, направленных компаниям. Это помогло предотвратить кражу данных и заражение устройств", - сказал он.

По его словам, большинство заблокированных писем оказались массовыми рекламными рассылками, однако были и опасные фишинговые сообщения, направленные на кражу учетных данных, а также письма с вредоносными вложениями. "Одной из популярных тем мошеннических и фишинговых писем были "деловые письма", мимикрирующие под письма от реальных компаний - например, логистических. Другая распространенная схема - фишинг с использованием названий популярных брендов и государственных сервисов", - добавил Тутынин.