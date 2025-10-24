ВТБ сообщил о планах продать "Росгосстрах" с прибылью

Банк не ставит самоцели продать этот актив к какой-то дате, отметил его первый заместитель президента - председателя правления Дмитрий Пьянов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. ВТБ не ставит перед собой цель продать страховую компанию "Росгосстрах" к какой-либо дате, готов совершить сделку только с прибылью. Об этом сообщил первый заместитель президента - председателя правления банка Дмитрий Пьянов в ходе звонка с аналитиками.

"У нас нет самоцели продать этот актив к какой-то дате. Актив прибыльный. Мы не имеем у себя принуждения по дате. Мы имеем четкое понимание, что мы готовы продать ее с прибылью, выше балансовой стоимости, что сейчас существует. Этот актив был куплен сравнительно недавно, в конце 2023 года, цена там высокая", - сказал он.

Пьянов добавил, что актив был куплен в 2023 году по высокой цене, а у потенциальных покупателей могут возникнуть сложности в сборе финансирования под данную сделку.