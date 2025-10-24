Минпромторг призвал машиностроителей России выходить на рынки Сирии и Ирака

Статс-секретарь - замглавы министерства Роман Чекушов отметил, что обе страны рассматриваются как важнейшие торговые партнеры для РФ в регионе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. России нужно выходить на рынки Ирака и Сирии с продукцией машиностроения, причем не только автомобильного, но и иного оборудования. Об этом сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению 29-31 октября в Санкт-Петербурге XXIX международного форума-выставки "Российский промышленник".

В целом Россия традиционно рассматривает возможность поставок в эти страны продукции агропромышленного комплекса и тех товаров первой необходимости, которые востребованы в регионе.

"Мне кажется, что нужно смотреть более амбициозно и заниматься тем, чтобы выходить на рынок Сирии и Ирака с продукцией машиностроения. Вот мы, наверное, для себя поставим такую задачу для того, чтобы быть в регионе лидером по поставкам такого рода продукции. Я говорю не только об автомобильном машиностроении, которое точно применимо, имея в виду и грузовую технику, и специальную технику, которую мы производим и экспортируем, но и заниматься постепенно поставкой и иной техники, иного оборудования, которое может быть применимо и создано, кстати, в рамках тех высокотехнологичных направлений, которые у нас есть. Это средства производства, средства автоматизации", - сказал Чекушов.

Как отметил замминистра, и Сирия, и Ирак рассматриваются как важнейшие торговые партнеры для России в регионе. Но пока объемы взаимной торговли не отвечают амбициозным планам. "Можно сказать, что мы стартуем с очень низкой базы. Нам еще многое предстоит сделать", - добавил он.