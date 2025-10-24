В России производство аквакультуры в 2025 году ожидается в объеме 400 тыс. тонн

Для стимулирования развития отечественной аквакультуры правительство предоставляет меры господдержки, отметил вице-премьер Дмитрий Патрушев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Производство продукции аквакультуры в России по итогам 2025 года ожидается в объеме 400 тыс. тонн. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

"Аквакультура по итогам текущего года ожидается в объеме 400 тысяч тонн. За 10 лет, напомню, данное направление удвоило свои показатели. Тем не менее, емкость этого рынка очень значительна как в России, так и во всем мире", - сказал Патрушев.

Вице-премьер напомнил, что для стимулирования развития отечественной аквакультуры правительство предоставляет меры господдержки, в первую очередь направленные на поэтапное импортозамещение.

"В частности, уязвимой позицией долгие годы у нас оставались рыбные корма. Тем не менее, с 2022 года их производство в нашей стране увеличилось почти в 5 раз. Реализации новых проектов в этой сфере будет способствовать возмещение части затрат на строительство и модернизацию мощностей, которое появилось в прошлом году. Кстати, с 2025 года механизм расширен на предприятия по производству рыбопосадочного материала", - добавил вице-премьер.

Кроме того, для развития аквакультуры в России доступны льготные инвесткредиты по целому перечню направлений. "Благодаря всем обозначенным мерам к 2030 году самообеспеченность рыбопосадочным материалом в аквакультуре должна увеличиться до 80%, а кормами - до 90%", - подчеркнул Патрушев.