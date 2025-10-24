Патрушев: Россия сохраняет место в первой пятерке рыболовных держав

По словам вице-премьера, объем производства в 2025 году ожидается сопоставимым с прошлогодними показателями

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Российский рыбохозяйственный комплекс продолжает свое стабильное развитие, страна сохраняет место в первой пятерке рыболовных держав. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

"Отечественный рыбохозяйственный комплекс продолжает свое стабильное развитие. Ежегодно наши рыбаки добывают около 5 миллионов тонн водных биоресурсов. Таким образом, Россия сохраняет место в первой пятерке рыболовных держав", - сказал Патрушев.

Он отметил, что по прогнозам, в 2025 году объем производства будет сопоставим с прошлогодним.

"А в целом можно с уверенностью говорить, что благодаря протяженной морской акватории, богатым запасам и развитой научной базе у нас есть огромный потенциал для дальнейшего наращивания добычи водных биоресурсов", - подчеркнул Патрушев.