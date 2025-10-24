В Херсонской области число объектов розничной сети выросло на 26%

В регионе активно развивается ярмарочная торговля, которая остается важным каналом сбыта и доступности

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 24 октября. /ТАСС/. Число торговых объектов розничной сети в Херсонской области увеличилось до 4 776, это на 26% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил ТАСС и.о. министра промышленности и торговли Херсонской области Георгий Кириенко.

"Рост количества торговых объектов подтверждает положительную динамику в развитии розничной сети: за год их число увеличилось на 26% - с 3 788 до 4 776 единиц. Это говорит о расширении торговой инфраструктуры и активном вовлечении бизнеса в экономику региона", - сказал он.

И.о. министра отметил, что в регионе активно развивается ярмарочная торговля, которая остается важным каналом сбыта и доступности. "С начала 2025 года в регионе проведено более 1 800 ярмарок, охватывающих все муниципальные округа. Это не только способ реализации продукции, но и площадка для продвижения местных производителей", - добавил он.

Кириенко уточнил, что в регионе созданы региональные бренды: "Ярмарка Херсонской области", "Сделано в Херсонской области". По его словам, эта мера помогает производителям заявить о себе.