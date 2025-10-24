Еврокомиссия обвинила Meta и TikTok в нарушении цифровых норм ЕС

БРЮССЕЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) в предварительном порядке заключила, что компании Meta (признана экстремистской в России) и TikTok нарушают цифровые нормы ЕС, говорится в распространенном Еврокомиссией заявлении.

Данное заключение в рамках проводимых ЕК расследований носит предварительный характер и не ведет к наложению штрафов, однако компаниям предстоит принять меры, чтобы снять обвинения Еврокомиссии.

Она обвинила обе компании в "ограничении европейским независимым исследователям доступа к своим внутренним данным", что предписывает Акт о цифровых услугах ЕС под предлогом "обеспечения транспарентности". Кроме того, Еврокомиссия недовольна алгоритмами Meta, которые якобы "не дают достаточных инструментов пользователям управляемых компанией соцсетей по маркировке и требованию удаления запрещенного в ЕС контента".

Если интернет-компании не смогут принять меры, которые бы удовлетворили Еврокомиссию им грозит штраф объемом до 10% от их годовой прибыли.