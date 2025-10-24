Сенатор Волошин: санкции ЕС против российских банков укрепят суверенитет страны

Это произойдет за счет расчетов в нацвалютах, отметил сенатор от ДНР

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 24 октября. /ТАСС/. Российская финансовая система адаптировалась к санкциям Евросоюза, поэтому ей не угрожает 19-й пакет рестрикций, а даже пойдет на пользу в укреплении суверенитета страны за счет роста расчетов в нацвалютах. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

"Введение рестрикций против [российских] банков и криптовалютных операций показывает бессилие традиционных инструментов давления. Финансовая система России уже адаптировалась, а расчеты в нацвалютах и альтернативных системах только укрепляют суверенитет страны. А санкции против китайских и индийских компаний только лишают ЕС пространства для экономического маневра", - сказал сенатор.

По его словам, также адаптировался к санкционному режиму и отечественный рынок энергоносителей. Санкции против "теневого флота" и танкеров, считает сенатор, неэффективны, так как большинство российских судов уже перерегистрированы вне юрисдикции ЕС и продолжают работать через азиатские и ближневосточные маршруты. "Нефтяные поставки успешно переориентированы, и ограничить этот процесс без ущерба для мирового рынка энергоресурсов и вмешательства в дела третьих стран Евросоюз не сможет", - отметил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что ограничения передвижения дипломатов, которые также зафиксированы в новом пакете, свидетельствуют о разрушение основ дипломатии между ЕС и Россией. "Подобные меры не только нарушают Венскую конвенцию, но и подрывают фундамент международного права", - подчеркнул Волошин.

Ранее Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. В него в том числе вошли рестрикции против более чем 100 танкеров, перевозящих российскую нефть, запрет на покупку российского СПГ, санкции против российских банков и транзакций в криптовалютах, а также ограничения передвижения российских дипломатов. Кроме того, Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций ввел запрет на транзакции с рядом банков из Белоруссии, Киргизии, Таджикистана. Под санкции попали "дочки" ВТБ в Белоруссии и Казахстане. Также часть рестрикций коснулась компаний в Индии и Китае.