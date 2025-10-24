Хабаровскому краю требуется 11 новых пассажирских судов

Они необходимы для развития судоходства на Амуре

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 24 октября. /ТАСС/. Порядка 11 новых пассажирских судов, а также 22 дебаркадера и 38 плавучих причалов требуется Хабаровскому краю для развития судоходства в Амурском бассейне. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин, программа по развитию сети речных перевозок прорабатывается совместно с соседними регионами и Росморречфлотом.

"Мы дорабатываем вместе с соседними регионами и Росморречфлотом проект соответствующей программы. Подсчитали - необходимо 11 пассажирских судов, 22 дебаркадера, 38 плавучих причалов для внутригородских и краевых маршрутов в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре", - написал Демешин в своем Telegram-канале.

По его словам, опыт производства новых судов есть у Хабаровского судостроительного завода. Уже ведутся переговоры с потенциальными инвесторами для привлечения дополнительных ресурсов в проект.

Реализация программы позволит значительно улучшить транспортную доступность населенных пунктов Хабаровского края и соседних регионов. Особое внимание уделяется восстановлению регулярного пассажирского сообщения, что особенно актуально для отдаленных поселений, где речной транспорт зачастую является единственным средством сообщения.

"Уверен, наши предложения учтут в постановлении правительства РФ "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие судоходства в Амурском бассейне внутренних водных путей", - добавил Демешин.