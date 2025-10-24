ЦБ: отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается

При этом наблюдается значительное охлаждение экономической активности в отраслях, ориентированных на внешний спрос

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Банк России фиксирует сокращение отклонения российской экономики от траектории сбалансированного роста. При этом наблюдается значительное охлаждение экономической активности в отраслях, ориентированных на внешний спрос, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам совета директоров.

"Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные и опросные индикаторы свидетельствуют о замедлении роста общей экономической активности в третьем квартале 2025 года, который остается положительным, - отмечается в сообщении. - Динамика деловой активности неоднородна по отраслям. Значительное охлаждение наблюдается в отраслях, ориентированных на внешний спрос. Внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. Рост потребительской активности несколько ускорился".