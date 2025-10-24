Рубль перешел к укреплению на фоне решения ЦБ понизить ключевую ставку

К 13:50 мск юань ускорил снижение и торговался на уровне 11,279 рубля

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Курс рубля на торгах Московской биржи замедлял рост, но затем перешел к укреплению. Такая динамика отмечена на фоне решения Банка России снизить ключевую ставку до 16,5% годовых.

Как свидетельствуют данные торговой площадки на 13:25 мск, до публикации решения ЦБ курс юаня находился на уровне 11,343 рубля (-3,4 копейки). Согласно данным на 13:30 мск, юань замедлил снижение до 11,355 рубля (-2,2 копейки). К 13:50 мск юань ускорил снижение и торговался на уровне 11,279 рубля (-9,8 копейки).

О решении ЦБ

Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 п.п., до 16,5% годовых. При этом регулятор указал, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели.