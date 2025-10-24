Индексы Мосбиржи и РТС росли на 1,4% на фоне решения ЦБ по ключевой ставке

К 13:35 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на уровне 2 578,08 пункта

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС в ходе основной торговой сессии росли на 1,4%, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне решения ЦБ РФ понизить ключевую ставку до 16,5% годовых.

По данным на 13:30 мск, индекс Мосбиржи рос на 1,41%, до 2 606,81 пункта, индекс РТС также рос на 1,41%, до 1 010,48 пункта. К 13:35 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на уровне 2 578,08 пункта (+0,29%), индекс РТС рос также на 0,29%, до 999,34 пункта.