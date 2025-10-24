ЦБ ухудшил прогноз по инфляции на 2026 год до 4-5%

Показатели будут находиться на целевом уровне, отмечает Банк России

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ, по прогнозу Банка России, снизится до 4-5% в 2026 году, в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на целевом уровне, следует из пресс-релиза ЦБ РФ.

Читайте также

Инфляция: что это такое и как ее рассчитывают

"По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0 - 5,0% в 2026 году. Повышение прогноза на 2026 год связано с действием разовых проинфляционных факторов. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели", - отмечает ЦБ.