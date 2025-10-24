ЦБ сузил коридор прогноза средней ключевой ставки до конца 2025 года до 19,2%

По данным регулятора, прогноз на 2026 год был повышен до 13-15%

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Банк России сузил коридор прогноза средней ключевой ставки до конца 2025 года до 19,2% с 18,8-19,6%, следует из материалов регулятора.

При этом, по данным регулятора, прогноз на 2026 год был повышен до 13-15% с 12-13%, на 2027 и 2028 годы - сохранен на уровне 7,5-8,5%.