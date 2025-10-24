ЦБ: инфляционное давление временно усилится в ближайшие месяцы

Это произойдет под действием нескольких факторов, отмечает Банк России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Инфляционное давление временно усилится в ближайшие месяцы под действием ряда факторов. По мере исчерпания их влияния дезинфляция продолжится, отмечается в пресс-релизе Банка России.

"По оценке Банка России, в конце 2025 и начале 2026 года текущее инфляционное давление временно усилится под действием ряда факторов, в том числе связанных с подстройкой цен и реакцией инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. По мере исчерпания их влияния дезинфляция продолжится. Этому будут способствовать жесткие денежно-кредитные условия", - отмечает регулятор.

По оценке ЦБ, годовая инфляция на 20 октября составила 8,2% и по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5-7%.