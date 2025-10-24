ЦБ: безработица находится на исторических минимумах

Вместе с тем дефицит кадров сокращается

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Напряженность на рынке труда по-прежнему есть, а безработица находится на исторических минимумах. Вместе с тем дефицит кадров сокращается, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров.

"Сохраняется напряженность на рынке труда. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда. Безработица находится на исторических минимумах. При этом, по данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, постепенно сокращается", - отмечается в сообщении.