ЦБ повысил прогноз цены нефти для налогообложения в 2025 году до $58

На 2026 год прогноз сохранен на уровне $55 за баррель

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Банк России повысил прогноз по цене российской нефти для целей налогообложения в 2025 году с $55 до $58 за баррель, на 2026 год прогноз сохранен на уровне $55 за баррель. Об этом говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ РФ.

Прогноз на 2027 год сохранен на уровне $60 за баррель. В 2028 году ЦБ также прогнозирует среднюю цену нефти для налогообложения на уровне $60 за баррель.