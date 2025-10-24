РФ может возобновить коммерческий вылов осетров в Азовском море

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что объемы промысла могут составить порядка 150 тонн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Россия может возобновить коммерческий промысел осетров в Азовском море, сообщил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

"Сейчас по итогам мониторинговых исследований, мероприятий мы видим, что запасы осетра восстановились. Можно уже говорить о возобновлении коммерческого промысла этого вида рыб в Азовском море", - сказал Шестаков.

Он отметил, что объемы вылова могут составить порядка 150 тонн. "Да, объемы небольшие. Но в целом ситуация гораздо лучше стала с запасами", - подчеркнул Шестаков.