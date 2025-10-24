Volkswagen не остановит производство на следующей неделе из-за дефицита чипов

По словам представителя VW, это также касается дочерних компаний Audi и Porsche

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 24 октября. /ТАСС/. Германский автомобильный концерн Volkswagen (VW) не планирует приостанавливать производство на следующей неделе, несмотря на дефицит полупроводников, возникший на фоне неопределенной ситуации вокруг компании Nexperia. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на представителя VW.

"Перебои с поставками у нидерландского производителя Nexperia по-прежнему не влияют на производство на заводах Volkswagen в Германии", - заявил представитель концерна. "На сегодняшний день [выпуск автомобилей] на всех остальных немецких производственных площадках концерна Volkswagen также обеспечен на предстоящую неделю", - добавил он. Это, по словам представителя VW, также касается дочерних компаний Audi и Porsche.

22 октября газета Bild сообщила, что Volkswagen планировал в среду приостановить выпуск модели Golf на главном заводе концерна в Вольфсбурге, а затем производство модели Tiguan. Однако в четверг член совета директоров Кристиан Фольмер выразил уверенность в том, что остановки производства все еще можно избежать. В настоящее время, как пояснил он газете Handelsblatt, ведутся переговоры с потенциальным поставщиком, который мог бы компенсировать дефицит полупроводников Nexperia. Представитель VW заметил, что компания находится в тесном контакте с потенциальными поставщиками по данному вопросу.

По данным Bild, VW смог предотвратить надвигающуюся остановку производства в последнюю минуту. "Покупателям удалось обеспечить некоторые запасы полупроводников", - указал источник издания. Также помогла приостановка производства автомобилей в этот четверг и пятницу, резюмирует газета.

12 октября Минэкономики Нидерландов сообщило о задействовании в отношении Nexperia "закона о доступности товаров" - инструмента, применяемого в исключительных случаях для защиты стратегических активов. Спустя два дня Апелляционный суд Амстердама постановил отстранить главу Nexperia Чжан Сюэчжэна от выполнения обязанностей, назначив на его место временного директора. Все акции Nexperia Holding, за исключением одной, были переданы в управление независимого управляющего. В ответ на это, как сообщило агентство Bloomberg, Китай ввел экспортные ограничения против Nexperia, запретив подразделению компании в КНР и ее субподрядчикам вывозить часть чипов за пределы страны.

Компания Nexperia, принадлежащая китайскому концерну Wingtech, производит микрочипы для европейской автомобильной промышленности и бытовой электроники.