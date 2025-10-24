"Газпром" в Туркмении показал возможности строительства подземных хранилищ газа

Заместитель начальника департамента, начальник управления ПАО "Газпром" Сергей Хан отметил, что работы над созданием ПХГ в СССР начались еще в 1955 году

АШХАБАД, 24 октября. /ТАСС/. "Газпром" представил свои компетенции по строительству подземных хранилищ газа (ПХГ) на Международной конференции "Нефть и газ Туркмении - 2025", передает корреспондент ТАСС.

Заместитель начальника департамента, начальник управления ПАО "Газпром" Сергей Хан, выступая на конференции, отметил, что работы над созданием ПХГ в СССР начались еще в 1955 году. "То есть в этом году мы отмечали 70-летие работ по подземному хранению газа", - сказал он.

По словам Хана, за все годы через ПХГ было пропущено более 3 трлн кубометров газа. "В настоящее время у нас 27 объектов хранения <...>, 73 млрд кубометров - это оперативный резерв, тот, который мы можем добыть в течение зимы. Плюс у нас есть еще долгосрочный резерв, будем говорить, стратегический, который мы можем добыть в последующие периоды даже без закачки. Это для того, чтобы обеспечить надежность функционирования всей промышленности РФ", - рассказал он.

Хан добавил, что "Газпром" является мировым лидером в области подземного хранения газов, а также обладает огромным накопленным опытом хранения в различных геологических структурах. "Предприятия ПАО "Газпром" имеют полный спектр компетенций и технологий для создания и эксплуатации подземных хранилищ", - заключил он.

В январе 2023 года заместитель председателя кабмина Туркмении Шахым Абдрахманов сообщил о планах создания первого в стране ПХГ. Вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия-24" в начале прошлого года заявил, что российские компании могут принять участие в строительстве газохранилищ. Как уточнил в пятницу журналистам председатель Государственного концерна "Туркменгаз" Максат Бабаев, в настоящее время идут технические изыскания по проекту ПХГ, в ближайшее время начнется рассмотрение конкретных предложений.

Создать ПХГ в Туркмении планируется на бывшем газоконденсатном месторождении Оджак, предполагаемая мощность хранилища - 5 млрд кубометров газа. Месторождение Оджак находится в северо-восточной части Туркмении, на северной окраине песчаной пустыни Заунгузские Каракумы. Оно было открыто в феврале 1966 года, в том же году началась его разработка.

О конференции

Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркмении - 2025" проходят 22-24 октября в Ашхабаде. В них принимают участие делегаты и предприятия из 70 стран, местные компании энергетической отрасли, профильные министерства и отраслевые ведомства Туркмении, международные организации.