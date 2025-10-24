ФТС перечислила в бюджет России 4,5 трлн рублей

На импорт приходится 3 трлн 745 млрд, отметил глава ведомства Валерий Пикалев

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России на сегодняшний день с начала текущего года перечислила в бюджет РФ 4,5 трлн рублей. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Пикалев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Всего на сегодня нами перечислено в бюджет Российской Федерации 4,5 трлн рублей. На импорт приходится 3 трлн 745 млрд, на экспорт - почти 400 млрд, на прочие платежи - 343 млрд рублей", - сказал глава ФТС.

Пикалев также отметил, что плановое задание для ФТС России на 2025 год составило 5 трлн 965,9 млрд рублей. "На сегодня мы выполнили плановое задание на 75%", - сообщил он.