В Сибири урожай зерна превысил 17 млн тонн

Это на 1 млн тонн больше показателя 2024 года

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 24 октября. /ТАСС/. Урожай зерна в Сибири, несмотря на сложные погодные условия, уже превысил 17 млн тонн, сообщила пресс-служба полномочного представителя президента РФ Анатолия Серышева по итогам совета по развитию агропромышленного комплекса Сибири. Это на 1 млн тонн больше показателя прошлого года, и прогноза на этот сезон.

В этом году сибирские аграрии столкнулись с обильными осадками в ходе уборочной кампании. В начале сентября Серышев сообщил, что на тот момент было убрано лишь 20% от запланированного. В октябре в ряде регионов Сибири раньше времени выпал снег, значительно усложнив работу фермерам.

"Несмотря на сложные погодные условия, в Сибири собрано более 17 млн тонн зерновых культур. Самая высокая урожайность - в Красноярском крае и Кемеровской области - 33,4 и 31,2 центнера с гектара, соответственно", - говорится в сообщении.

Губернатор Алтайского края, председатель совета по сельскому хозяйству ассоциации "Сибирское соглашение" Виктор Томенко после совета, который прошел в Омске, сообщил журналистам, что урожай зерна может достигнуть по итогам сезона 18 млн тонн. "Думаю, мы увеличим объемы зерновых и зернобобовых культур в Сибири с примерно 16 млн тонн в прошлом году до примерно 18 млн тонн. Объем производства масличных культур вырастет с 4 до 5 млн тонн. Такой прогноз с учетом урожайности на данном этапе", - сказал Томенко.

Он уточнил ТАСС, что сложные погодные условия - раннее похолодание, осадки - могут сказаться на качестве урожая. Однако благодаря значительному увеличению числа сушильных комплексов его удастся сохранить. "Еще лет 10 назад при таких же условиях мы потеряли бы до половины зерна", - отметил председатель совета.

По его словам, сибирские аграрии могут экспортировать около трети урожая зерна и две три урожая масличных культур. "Объем производства масла на территории Сибири увеличился с 2021 года двукратно, производится более 750 тыс. тонн масла. Но тут еще большой потенциал, большие проекты реализуются", - подчеркнул он.