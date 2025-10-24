Товарооборот России за девять месяцев 2025 года немного превысил $425 млрд

На экспорт приходится $255 млрд, отметил глава службы Валерий Пикалев

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Товарооборот России за январь - сентябрь 2025 года составил чуть более $425 млрд. Об этом сообщил глава Федеральной таможенной служба (ФТС) РФ Валерий Пикалев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Товарооборот России за девять месяцев 2025 года составил чуть более $425 млрд, на экспорт приходится 255 млрд и на импорт - 170 [млрд]", - сказал он.

Пикалев отметил, что ведомство строит работу на принципах соблюдения баланса интересов государства и бизнеса. "Служба всегда открыта к диалогу с добросовестными участниками внешнеэкономической деятельности. Регулярно встречаемся с представителями делового сообщества, работаем в рамках многочисленных советов и групп. Перед принятием значимых решений проводим консультации и необходимые обсуждения", - подчеркнул глава ФТС.