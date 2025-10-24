Evraz plc оценивает последствия включения компании в санкционный список ЕС

Ограничения действуют с 23 октября

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Evraz plc оценивает последствия включения компании в санкционный список ЕС и будет соблюдать все применимые законы и нормативные акты. Об этом сообщила компания.

Ранее Европейский союз ввел санкции против Evraz plc, они действуют с 23 октября.

Компания будет своевременно информировать инвесторов о ключевых изменениях, добавили в Evraz.

О компании

Evraz plc - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. По данным на конец 2021 года, крупнейшим акционером Evraz был бизнесмен Роман Абрамович (28,64% акций).