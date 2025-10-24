В премии "Мы вместе" учредили номинацию "Лидер НКО"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Новая номинация "Лидер НКО" для успешных руководителей некоммерческих организаций появилась в международной премии "Мы вместе". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Добро.рф".

"Сильные лидеры, которые успешно управляют некоммерческими организациями и меняют жизнь сообществ к лучшему, в этом году получат особое признание. В международной премии "Мы вместе" учреждена новая номинация "Лидер НКО", которая выявит и поощрит руководителей устойчивых некоммерческих организаций за выдающиеся достижения в области управления НКО и значительный вклад в развитие гражданского общества", - говорится в сообщении.

Претендовать на награду могут финалисты премии за 2021-2024 годы и участники рейтинга "Топ-100" проектов Фонда президентских грантов, начиная с 2017 года. Всем отмеченным категориям кандидатов будут направлены индивидуальные приглашения с ссылкой для подачи заявки.

"За каждым сильным проектом стоит человек, который смог увидеть возможность, собрать команду и изменить жизнь людей к лучшему. Таких лидеров в стране тысячи - именно им посвящена эта номинация", - подчеркнул председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель ассоциации "Добро.рф", член оргкомитета премии "Мы вместе" Артем Метелев.

Победители номинации "Лидер НКО" войдут в кадровый резерв и получат право на включение в советы по качеству жизни при органах власти. Кроме того, они могут быть рекомендованы в качестве советников губернаторов по развитию НКО и повышению качества жизни и примут участие в специальной образовательной программе. Для них предусмотрены информационная поддержка, программа наставничества от руководителей страны и топ-менеджеров государственных корпораций, а также путешествие по России от партнера премии - АНО "Больше, чем путешествие".

Международная премия "Мы вместе" проводится с 2021 года и объединяет лидеров социальных инициатив, предпринимателей, волонтеров и НКО со всей страны. За пять лет в ней приняли участие почти 200 тыс. проектов, а победители получили поддержку на федеральном и региональном уровнях. Победители специальной номинации "Лидер НКО" будут объявлены на Международном форуме гражданского участия "Мы вместе", который пройдет со 2 по 5 декабря 2025 года в Москве.