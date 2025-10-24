Премьер Бельгии заявил, что он не "плохой парень" в отношении активов РФ

Politico ранее опубликовало статью под заголовком "Плохие парни, которые могут разрушить саммит Евросоюза"

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер © Andreas Gora - Pool/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что он не "плохой парень", отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита ЕС в Брюсселе, на котором поднимался вопрос возможной конфискации активов РФ для финансирования Украины.

"Я не плохой парень. Если говорить о замороженных активах, то мы лучше всех", - приводит портал Euractiv комментарий Вевера относительно публикации Politico, в которой его назвали "плохим парнем".

В среду европейское издание Politico опубликовало статью под заголовком "Плохие парни, которые могут разрушить саммит Евросоюза" (англ. The bad boys who could derail EU summit). В статье были перечислены европейские политики, которые могли бы нарушить относительный консенсус участников саммита ЕС в отношении возможной конфискации российских активов для финансирования Украины и климатических целей всего блока. В список попали премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его коллеги из Венгрии и Бельгии Виктор Орбан и Барт Де Вевер соответственно, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. Де Вевер потребовал от всех стран ЕС полностью разделить финансовые риски его страны, где блокированы €210 млрд российских суверенных активов, которые планирует присвоить Еврокомиссия. Он также предупредил, что Россия в качестве ответных мер начнет изымать западные активы на своей территории и в дружественных юрисдикциях, в результате Москва "может остаться в выигрыше", а пострадавшие западные инвесторы "придут за выплатами к правительству Бельгии". Вевер также потребовал от стран-союзниц гарантий, что Россия получит немедленную компенсацию, если она "когда либо восстановит доступ к активам".