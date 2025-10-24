Путин обсудил с главой ФТС меры борьбы с серым импортом

Валерий Пикалев детально рассказал, как настроена серая схема ввоза товаров

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерием Пикалевым шаги, которые ведомство предпринимает для борьбы с серыми схемами ввоза товаров.

Пикалев детально рассказал, как настроена эта схема. По словам главы ФТС, "автомашина, перевозящая груз, который планируется реализовать на рынке Российской Федерации, не может пересечь границу без подтверждения нашего налогового резидента о том, что он действительно ожидает эту товарную партию". "Иначе катаются туда-сюда и пользуются соответствующими преимуществами ЕврАзЭС", - заметил президент.

Теперь же, по словам Пикалева, ФТС точно будет знать, что есть конкретный грузополучатель, который ждет именно этот товар с соответствующими выплатами и всем остальным. "Это как элемент борьбы с серым импортом, да?" - уточнил Путин. Пикалев ответил утвердительно.