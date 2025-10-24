Saab может поставить Украине первый Gripen E через три года после заказа

Директор компании Микаэль Йоханссон отметил, что предприятию придется расширять производство, если начнется реализация потенциального контракта с Киевом, но для размещения заказа нужно решить вопрос финансирования

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 24 октября. /ТАСС/. Шведская оборонная компания Saab в состоянии поставить Киеву первый истребитель Gripen E через три года после размещения заказа, но сначала необходимо решить вопрос финансирования. Об этом сообщил исполнительный директор компании Микаэль Йоханссон.

"Если Украина разместит заказ, то мы бы поставили первый самолет через три года", - сказал он на пресс-конференции в Стокгольме.

Йоханссон отметил, что компании придется расширять производство, если начнется реализация потенциального контракта с Украиной, но для размещения заказа нужно решить вопрос финансирования. Министр обороны Швеции Пол Йонсон ранее заявлял, что Стокгольм рассматривает возможность финансирования возможной сделки за счет хранящихся в Европе замороженных активов РФ. Евросоюз в четверг не смог договориться об их изъятии, вопрос отложен до декабря.

"Если у нас будет финансирование, если политики решат этот вопрос и получат поддержку финансирования Украины, чтобы заключить контракт по Gripen E, то расширение производства будет важной задачей. Сейчас мы рассматриваем возможность расширения производства с использованием уже имеющихся инвестиций примерно до 25-30 самолетов в год", - сказал Йоханссон.

По его словам, потенциальное сотрудничество с Украиной, о котором было объявлено в среду, подразумевает такие объемы поставок, которые потребуют "значительного увеличения объемов производства". "Мы сейчас изучаем вопрос о том, как быстро мы можем сделать это", - добавил менеджер. Он отметил, что дальнейшие планы будут зависеть от параметров заказа, но компания в состоянии запустить новые производственные линии за "два-три года".

В среду премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписал с Владимиром Зеленским договор о намерении в области обороны. Как объяснил глава шведского кабмина, Стокгольм планирует продать Киеву 100-150 истребителей JAS 39 Gripen E.