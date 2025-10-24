Минфин рассказал, для кого расширяется льгота по НДФЛ от продажи жилья

Это станет доступно для семей с двумя и более детьми

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Поправки в Налоговый кодекс РФ расширяют возможность применения налоговой льготы от уплаты НДФЛ доходов от продажи жилья при приобретении другого для семей с двумя и более детьми. Об этом сообщается в материалах на сайте Минфина России.

"Расширяется возможность применения налоговой льготы в виде освобождения от НДФЛ доходов от продажи жилья при приобретении другого жилья в целях улучшения жилищных условий для семей с двумя и более детьми. Так, поправками предлагается установить возможность учета детей вне зависимости от возраста, если такие дети признаны судом недееспособными, а также учитывать детей, родившихся после продажи жилья, но не позднее 30 апреля следующего года", - говорится в материалах.

Так, Госдума приняла в I чтении законопроект, предусматривающий поправки в Налоговый кодекс РФ. Согласно поправкам, один из критериев налоговых льгот по НДФЛ при продаже жилья - в собственности семьи также не должно находиться более 50% доли в ином жилье с кадастровой стоимостью, превышающей кадастровую стоимость приобретаемой недвижимости. Такое требование соответствует концепции предоставляемой налоговой льготы: улучшение жилищных условий оценивается с точки зрения критериев его площади и кадастровой стоимости.

Сейчас налогоплательщики имеют право на освобождение от налогообложения доходов от продажи жилья, если оно было в их собственности более 5 лет либо более 3 лет или если такое жилье было приобретено, например, в порядке наследования, дарения от близкого родственника, в результате приватизации. Также право но налоговые льготы имеют те лица, у которых продаваемое жилье было единственным.

Поправками в Налоговый кодекс также уточняется, что для применения льготы недвижимость до продажи должна находиться в собственности налогоплательщика непрерывно в течение вышеуказанных сроков. Данная поправка носит технический характер и соответствует текущей правоприменительной практике. Налоговые льготы при продаже жилья не исключаются и продолжают действовать, добавили в ведомстве.