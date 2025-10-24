ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Динамика ключевой ставки Центробанка
Взрыв в Копейске
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

Набиуллина: ситуация в экономике РФ развивается в рамках прогноза ЦБ

Денежно-кредитные условия при этом по-прежнему остаются жесткими, отметила глава Банка России
Редакция сайта ТАСС
12:02
обновлено 12:10

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Экономическая ситуация в России развивается в рамках прогноза ЦБ РФ. Денежно-кредитные условия при этом по-прежнему остаются жесткими, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Читайте также

Проводник по ключевым понятиям экономики

Ранее сегодня Банк России принял решение понизить ключевую ставку до 16,5% годовых. "Ситуация развивается в целом в рамках нашего прогноза, денежно-кредитные условия остаются жесткими, что создает предпосылки для снижения инфляции", - подчеркнула Набиуллина. 

РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна