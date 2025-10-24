Набиуллина: повышенное инфляционное давление сохранится до середины 2026 года

В 2027 году и далее годовая инфляция будет оставаться на цели Банка России

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Повышенное инфляционное давление из-за временных факторов сохранится до середины 2026 года, затем начнется замедление. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"В обновленном прогнозе оценка инфляции в следующем году повышена до 4-5%. Этот пересмотр вызван временными проинфляционными факторами, включая ситуацию на топливном рынке, повышение налогов, а также индексацию коммунальных тарифов более высокими темпами. По нашей оценке, перенос этих факторов в цены продлится до середины следующего года", - сказала она.

Набиуллина добавила, что устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года, а в 2027 году и далее годовая инфляция будет оставаться на цели Банка России.