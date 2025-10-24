Эксперт Степанов: аналог SpaceX нужен для усиления военной мощи Запада

Создание нового ресурса является очевидным решением, поскольку американская компания сталкивается с постоянной необходимостью увеличивать количество космических запусков, отметил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Создание объединенной европейской космической компании, которую называют аналогом американской SpaceX, необходимо странам Запада для наращивания военного потенциала. Таким мнением с ТАСС поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Ранее стало известно, что европейские компании Airbus, Thales и Leonardo заключили соглашение об объединении своих космических подразделений и создании европейского совместного предприятия, которое будет конкурировать со SpaceX Илона Маска. Согласно договоренностям, Airbus будет принадлежать 35% акций, а Thales и Leonardo - по 32,5% акций единой компании, в которой будут заняты 25 тыс. человек и годовой доход которой составит около €6,5 млрд ($7,5 млрд).

"Текущий нарратив, доминирующий в западных мейнстримных СМИ, говорит о том, что в Европе формируется "альтернатива" спутниковым возможностям SpaceX. Однако это представление не вполне соответствует реальности. На практике создается дополнительная космическая спутниковая инфраструктура, которая во многом дублирует уже существующие системы и ориентирована на решение аналогичных ключевых задач. В первую очередь, это обеспечение разведки и поддержание устойчивой военной связи в условиях потенциального полномасштабного конфликта", - отметил эксперт.

По словам Степанова, создание европейского аналога SpaceX является очевидным решением, поскольку американская компания сталкивается с постоянной необходимостью увеличивать количество космических запусков. "В Европе в ответ на это формируется дополнительный ресурс для обеспечения пусковых возможностей и наращивания спутниковой группировки, включая силы и средства, предназначенные в первую очередь для решения военных задач, в том числе вывода на орбиту противоспутникового оружия и иных боевых систем. На определенном этапе вся эта сложная и многокомпонентная орбитальная архитектура коллективного Запада, вероятно, будет интегрирована в единое информационное пространство и централизованную систему управления под эгидой Вашингтона", - добавил он.