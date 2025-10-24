В Забайкалье откроют новый промышленный парк в 2026 году

Советник гендиректора КРДВ Хамид Мантаев назвал создание промпарка новой точкой роста для малого и среднего бизнеса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Промышленный парк "Кадалинский" в Забайкальском крае откроют в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"В Забайкальском крае состоялось выездное заседание комитета по промышленной политике краевого законодательного собрания. Центральным событием заседания стал визит на площадку строящегося промышленного парка "Кадалинский", готовность которого составляет 72%. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год и откроет новые возможности для предпринимателей", - говорится в сообщении.

Советник гендиректора КРДВ Хамид Мантаев отметил, что создание промпарка "Кадалинский" станет новой точкой роста для малого и среднего бизнеса. "Сегодня в нескольких регионах Дальнего Востока возводятся промышленные парки. Проекты масштабные и стратегически важные для экономики регионов, поэтому должны быть реализованы в срок. Наша задача - дать дополнительную возможность развитию бизнеса на Дальнем Востоке. Создание промпарка "Кадалинский" станет новой точкой роста для малого и среднего бизнеса. Инвесторы, которые будут реализовывать свои проекты, получат возможность пользоваться налоговыми льготами и административными преференциями", - сказал он.