В ГД подготовили законопроекты по противодействию нелегальному майнингу

Их могут внести на рассмотрение Госдумы до конца года

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов совместно с полномочным представителем президента РФ в СКФО Юрием Чайкой подготовил законопроекты об усилении ответственности за нелегальный майнинг, сообщает пресс-служба фракции "Единая Россия". Документ направлен на отзыв в правительство.

Проект изменений в КоАП предполагает установление административных составов правонарушений за несоблюдение действующих требований к майнингу. Законопроект может быть внесен на рассмотрение Госдумы до конца года. Также готовится проект изменений в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы РФ. Они касаются установления самостоятельного состава уголовного преступления за хищение электроэнергии с отягчающим обстоятельством при ее хищении для незаконного майнинга.

"Мы видим продолжающийся рост объемов и быструю адаптацию нелегального майнинга к действующим запретам. Низкие тарифы на электроэнергию для населения в ряде регионов, например, в Иркутской области, Хакасии, Республике Татарстан, использование этих тарифов для добычи криптовалюты приводят к миграции оборудования из промышленных ЦОД в подвалы, чердаки, гаражи и на балконы, а также увеличению безучетного потребления, росту нагрузки на сети. Это требует решительных действий по выявлению и устранению нелегального сектора, в том числе через устранение правовых пробелов и разработку комплекса ограничительных и контрольных мер", - заявил Шульгинов.