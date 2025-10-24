В РФ количество территориальных сетевых организаций с 2022 года снизилось на 56%

Консолидация объектов электросетевого хозяйства направлена на устранение неэффективных сетевых организаций и создание единой технически согласованной инфраструктуры, отметил замминистра энергетики России Евгений Грабчак

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Более строгие критерии в отношении территориальных сетевых организаций (ТСО) позволили с 2022 года сократить количество таких объединений на 56%, до 619. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак, его слова приводятся в сообщении комитета Госдумы по энергетике.

Грабчак напомнил, что консолидация объектов электросетевого хозяйства направлена на устранение неэффективных сетевых организаций и создание единой технически согласованной инфраструктуры. "За счет применения более строгих критериев за период с 2022 по 2025 годы количество ТСО в России сократилось с 1 396 до 619 - почти на 56%", - говорится в сообщении.

Как отметил замминистра, логичным продолжением консолидации стал и вступивший в силу с 1 сентября 2024 года закон о внедрении института системообразующей территориальной сетевой организации - единого центра ответственности за обеспечение качественного энергоснабжения региона. "По итогам девяти месяцев текущего года в целом по Российской Федерации фиксируется снижение количества аварий по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - пояснил Грабчак.

Ранее директор департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго РФ Елена Медведева сообщила, что количество территориальных сетевых организаций в 2026 году должно быть сокращено до целевого показателя в 400 организаций.

По ее словам, министерство продолжает работу по сокращению числа таких организаций до 3-4 в каждом регионе.

О ТСО

Закон о системообразующих территориальных сетевых организациях вступил в силу 1 сентября 2024 года. Он предполагал создание в каждом субъекте РФ системообразующих ТСО - единого центра ответственности, который будет осуществлять функцию "одного окна" для потребителей услуг по передаче электроэнергии и энергосбытовых организаций, эксплуатировать бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства и устранять масштабные аварии на сетях прочих территориальных сетевых организаций по решению регионального штаба по надежности.

Статус региональной системообразующей электросетевой организации присваивается крупнейшей ТСО в регионе на основании критериев, которые установил кабмин.