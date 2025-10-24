МВД предупредило о мошенничестве с ограничениями на лимит sim-карт

В ведомстве добавили, что под предлогом "сохранения номера" или "подтверждения личности" злоумышленники запрашивают у жертвы паспортные данные, коды из СМС и предлагают перезвонить "специалисту"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Мошенники используют тему ограничений на количество sim-карт, чтобы выманить персональные данные и деньги. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Читайте также

Как в России боролись с "серыми" sim-картами

"После новостей о проверках операторов связи и ограничении числа sim-карт, зарегистрированных на одного гражданина, злоумышленники придумали новую легенду. Они звонят и сообщают, что ваш номер "временно заблокирован из-за превышения лимита" или "подлежит перерегистрации", - сказали в управлении.

В МВД добавили, что под предлогом "сохранения номера" или "подтверждения личности" у жертвы запрашивают паспортные данные, коды из СМС и предлагают перезвонить "специалисту". В частности, как отметили в УБК, подобным образом пострадала жительница Чебоксар, поверившая, что без срочной "проверки данных" потеряет номер телефона.

Чтобы не стать жертвой мошенников в киберполиции советуют проверить, сколько sim-карт оформлено на человека. Сделать это можно можно самостоятельно и безопасно - через портал Госуслуги в разделе сведений о зарегистрированных номерах. "Если вам звонят и ссылаются на "новые правила регистрации sim-карт" - просто прервите разговор. Операторы связи и госорганы никогда не будут уточнять личные данные по телефону", - подчеркнули в УБК.