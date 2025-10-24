Аграрии Марий Эл собрали в текущем году почти на треть больше зерна, чем годом ранее

Как заявил глава региона Юрий Зайцев, отрасль развивается, прежде всего, благодаря ответственному подходу аграриев к своему делу

ЙОШКАР-ОЛА, 24 октября. /ТАСС/. Аграрии Марий Эл по итогам уборочной кампании текущего года собрали почти на треть больше зерна, чем в 2024 году. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Несмотря на капризы погоды, в текущем году было собрано более 370 тыс. тонн зерна после обработки, что на 31% превышает прошлогодний показатель", - сказал Зайцев. Он также отметил, что за девять месяцев аграрии республики произвели 270 тыс. тонн мяса скота и птицы, что повторило показатель прошлого года, 185 тыс. тонн молока, что на 3% больше, чем за девять месяцев минувшего года и 405 миллионов яиц. По последнему показателю рост составил 9%. "Роль агропромышленного комплекса в экономике Марий Эл трудно переоценить: ожидается, что в текущем году объем произведенной сельхозпродукции достигнет 65 млрд рублей", - заметил глава региона.

Он подчеркнул, что отрасль развивается, прежде всего, благодаря ответственному подходу аграриев к своему делу. "Сегодня продукция региона экспортируется в 16 стран и поставляется в более чем 70 регионов страны, ее высокое качество подтверждается многочисленными наградами", - напомнил Зайцев. Кроме того, по его словам, власти республики оказывают постоянную поддержку АПК - только в нынешнем году из бюджета выделено свыше 300 млн рублей на приобретение техники и поддержку молочных хозяйств. В регионе также действуют налоговые льготы для малого и среднего бизнеса, а для реализации инвестпроектов предоставляются земельные участки без аукционов.