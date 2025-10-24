"Эл5-Энерго" нарастила выработку электроэнергии за девять месяцев на 6,5%

Показатель составил 17,89 млрд кВт·ч

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Выработка электроэнергии станциями "Эл5-Энерго" за январь - сентябрь текущего года составила 17,89 млрд кВт·ч, увеличившись на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, следует из сообщения компании.

Чистый отпуск электроэнергии вырос на 6,7% и составил 17,03 млрд кВт·ч. Продажи электроэнергии достигли 19,71 млрд кВт·ч (+6%), а продажи тепла - 2,84 млн Гкал, увеличившись на 0,1%.

О компании

Производственными филиалами "Эл5-энерго" (ранее - "Энел Россия") являются три газовые станции: Конаковская, Невинномысская и Среднеуральская ГРЭС. Помимо этого, "Эл5-энерго" в мае 2021 года ввела в эксплуатацию Азовскую ВЭС (90 МВт), позднее - Кольскую ВЭС (202 МВт).

Также "Эл5-энерго" заявляла проект строительства Родниковской ВЭС, но позднее от него отказалась.

Итальянский энергохолдинг Enel, владевший 56,43% акций "Энел Россия" (генерирующая компания "Энел Россия" официально сменила название на "Эл5-энерго" 7 декабря 2022 года), в октябре 2022 года объявил о закрытии сделки по продаже своей доли в компании.

Согласно структуре акционерного капитала, "Лукойл" является мажоритарным акционером "Эл5-энерго" и владеет 65,63%, ООО "ППИТ-7" - 5,54%, доля миноритарных акционеров составляет 28,83%.