В Алтайском крае запустят пять мусороперерабатывающих комплексов

Запуск запланирован на 2028 год

ОМСК, 24 октября. /ТАСС/. Запуск пяти мусороперерабатывающих комплексов в Алтайском крае запланирован на 2028 год, сообщил ТАСС глава региона Виктор Томенко. По четырем объектам уже заключено концессионное соглашение, пятый договор планируется подписать до конца года.

"У нас пять проектов, по четырем уже заключены [соглашения], концессионер есть, ведутся работы. Более того, концессионер уже заключил договоры на проектирование этих [мусороперерабатывающих] комплексов. <…> С учетом того, что к проектированию мы уже подошли, думаю, в 28 году уже будем готовы запускаться", - сказал Томенко.

Он отметил, что все пять комплексов должны будут перерабатывать около 550 тыс. тонн мусора в год. "Один комплекс где-то на 30 тыс. тонн будет в Каменском районе. Думаю, по нему до конца года тоже подпишем соглашение", - пояснил глава региона. В пресс-службе губернатора ТАСС уточнили, что земельный участок для этого комплекса уже подобран, ведется работа по изменению категории земли.

По словам губернатора, общий объем финансирования на пять объектов на сегодняшний день оценивается в 20 млрд рублей. "Понятно, что проектирование покажет точную сумму. Около 90-95% этих сумм мы планируем привлекать у ППК РЭО (Российский экологический оператор - прим. ТАСС) на достаточно льготных условиях", - подытожил губернатор Алтайского края.