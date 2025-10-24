Eni не ждет влияния санкций против "Роснефти" и "Лукойла" на совместные проекты

Финансовый директор компании Франческо Гаттеи пообещал обеспечить полное соблюдение требований

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Итальянская Eni не ждет существенного влияния санкций США против "Роснефти" и "Лукойла" на совместные проекты с этими российскими компаниями, заявил в ходе телеконференции финансовый директор Eni Франческо Гаттеи.

Читайте также

Ограничения против танкеров, банков и дипломатов. Главное о 19-м пакете санкций

"О последствиях новых санкций, введенных администрацией США, говорить еще очень рано, потому что, очевидно, есть детали, которые необходимо проанализировать, и, очевидно, необходимо полностью оценить все последствия. Что мы можем четко сказать, так это то, что мы обеспечим полное соблюдение этих требований, но мы также должны учитывать, что у нас очень ограниченное взаимодействие с этими двумя компаниями по нескольким нашим активам, и, как правило, речь идет о миноритарных и неоперационных долях. Таким образом, в конечном счете, мы считаем, что эти санкционные действия не должны оказать какого-либо существенного влияния на текущую деятельность", - сказал он.

Ранее Министерство финансов США включило "Лукойл", "Роснефть" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции Минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.