В Петербурге выросла доля сетевых операторов на рынке сервисных апартаментов

Произошло увеличение с 41% до 75% за пять лет

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Доля сетевых операторов на первичном рынке сервисных апартаментов Петербурга выросла с 41% до 75% за пять лет, сообщили в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

"Всего на конец сентября экспонировалось 40 комплексов сервисных апартаментов. Из них 75% пришлось на объекты под управлением сетевых операторов и управляющих компаний, тогда как пять лет назад их доля была существенно ниже (41%)", - говорится в сообщении.

С начала 2025 года на рынке было заключено 1,7 тыс. сделок с сервисными апартаментами общей площадью 46,5 тыс. кв. м - это максимальный объем спроса с 2021 года.

По словам экспертов, с начала 2025 года наблюдается постепенное сокращение объема экспозиции: с июня по сентябрь показатель снизился на 6% по площади и на 5% по количеству лотов. В годовом выражении значение сократилось на 8% как по количеству, так и по площади. С одной стороны, отрицательная динамика обусловлена замедлением девелоперской активности по выводу новых объектов на рынок, с другой - высокой покупательской активностью.

По итогам девяти месяцев 2025 года объем спроса на первичном рынке сервисных апартаментов Петербурга достиг рекордного за последние четыре года значения.

Начиная с конца 2024 года на рынке сервисных апартаментов наблюдается сдержанный рост средней цены предложения. По состоянию на конец сентября 2025 года показатель составил 282 тыс. руб./кв. м, увеличившись на 1% за квартал и на 2% за год.