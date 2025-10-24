ЦБ рассматривает возможность дополнительного разъяснения, как работает ставка

Глава Банка России сообщила, что не хотелось бы, чтобы страна проходила через опыт с обесценением сбережений, с падением уровня жизни, с ростом инфляции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Банк России рассматривает возможность дополнительного разъяснения россиянам, как работает ключевая ставка, как влияет она на инфляцию. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Есть просто мифы и понимание. Некоторое понимание того, что при снижении ключевой ставки инфляция снизится, и будет экономика расти. Опыт других стран и наш прошлый опыт, ну как-то не принимается во внимание, наверное, не учитывается, но совсем бы не хотелось, чтобы наша страна проходила через этот опыт снова с обесценением сбережений, с падением уровня жизни, с ростом инфляции. Это, конечно, то, чего нельзя допустить", - отметила она.

Она также подчеркнула, что надо больше и больше про эту логику рассказывать. "Мы подумаем, чтобы и дополнительно это все давать в наших аналитических материалах, хотя аналитические материалы, конечно, не все читают. Мягко так скажем, читают в основном аналитики. Спасибо коллегам и нашим и журналистам, и блогерам, которые обращают внимание на это. Мы стараемся всеми доступными способами объяснять эту логику. Будем продолжать это делать", - заключила Набиуллина.