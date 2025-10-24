Глава Минэнерго США: шатдаун усугубит последствия для модернизации вооружений

Чем дольше продлится шатдаун лидера Демократической партии в Сенате Конгресса США Чака Шумера, тем более разрушительными будут последствия для сохранения персонала, подчеркнул Крис Райт

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Затягивание в США частичной приостановки работы федерального правительства (шатдауна) усилит негативные последствия для модернизации американских вооружений. Об этом заявил глава американского Минэнерго Крис Райт.

"Чем дольше продлится шатдаун [лидера Демократической партии в Сенате Конгресса США Чака] Шумера, тем более разрушительными будут последствия для сохранения персонала и работ по модернизации вооружений, имеющих критическое значение для национальной безопасности", - написал он в X.

Ранее министр сообщил, что из-за шатдауна его ведомство сможет оплачивать работу подрядчиков Национального управления ядерной безопасности, которое отвечает за модернизацию и сохранение ядерного арсенала США, только до конца октября.

Нынешняя частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренности. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств решается.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).