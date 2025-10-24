Росреестр планирует повысить качество кадастровых работ

Служба разработала два законопроекта

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Росреестр разработал два законопроекта, которые направлены на повышение качества кадастровых работ и ответственности кадастровых инженеров за их выполнение. Об этом говорится в сообщении службы ведомства.

"Росреестр разработал два законопроекта, направленных на повышение качества кадастровых работ и ответственности кадастровых инженеров за их выполнение. Изменения предлагается внести в № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", а также в Кодекс об административных правонарушениях РФ", - отмечается в сообщении.

Согласно первому законопроекту, размещенному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, проект разработан для усиления ответственности субъектов кадастровой деятельности за нарушения законодательства о кадастровом учете и кадастровой деятельности. Его обсуждение продолжится до 21 ноября 2025 года.

По словам статс-секретаря - заместителя руководителя Росреестра Алексея Бутовецкого, законопроект предлагает обязать все саморегулируемые организации кадастровых инженеров (СРО КИ) войти в состав национального объединения. Это поможет сформировать единую общегосударственную модель саморегулирования в сфере кадастровой деятельности. По нынешнему законодательству национальным объединением признается некоммерческая организация, членами которой являются более 50% СРО КИ. В настоящее время в объединении состоят восемь из 12 действующих СРО КИ.

Также предлагается наделить национальное объединение СРО КИ полномочиями по разработке и утверждению программы теоретического экзамена для кадастровых инженеров, программы стажировки и правил профессиональной этики.

Второй законопроект предлагает конкретизировать нарушения, при которых кадастровый инженер и юрлицо, на которое он работает, несут административную ответственность. В отдельную категорию выделены нарушения, связанные с подготовкой технического плана в отношении несуществующей недвижимости, умышленного нарушения порядка согласования границ.