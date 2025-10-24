Bild: в ФРГ будут продавать мобильные бункеры в строительных магазинах

В Германии в последние месяцы вырос спрос на частные бомбоубежища

БЕРЛИН, 24 октября. /ТАСС/. Первый мобильный бункер, который в скором времени появится в сети обычных строительных магазинов, представили в Германии. Об этом пишет газета Bild.

Как отметило издание, в ФРГ в последние месяцы увеличился спрос на частные бомбоубежища, на что отреагировала и розничная торговля. Прототип бункера был разработан фирмами BSSD Defence и Veloform. Он пока находится в цеху последней в Саксонии-Анхальт, но уже скоро поступит для продажи в одну из крупных сетей магазинов стройматериалов.

Бункер представляет собой модуль в виде гаража площадью 16 кв. м и высотой 2,80 м. Ширина стен составляет 20 см. Внутри есть все необходимое - туалет, душ, небольшая кухня, четыре раскладные кровати, большой экран, сделанный под окна, с имитацией пейзажа.

По данным фирмы BSSD Defence, в бункере можно прожить, не выходя из него, около недели. Он способен выдерживать удары беспилотников и при условии оборудования специальной защитой даже ракет калибра 107 мм. Разработчики утверждают, что при установке под землей он защитит и от последствий ядерного взрыва, если его эпицентр находится не ближе 20 км.

Стоимость модуля в полной комплектации будет составлять около €150 тыс. Производство бункера занимает около 70 дней.