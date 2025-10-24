В Севастополе ожидают более 300 млрд рублей инвестиций в 2026-2028 годах

Средства поступят из частных источников и по госпрограммам

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Власти Севастополя ожидают, что в 2026-2028 годах в регион будет инвестировано более 300 млрд рублей из частных источников и по госпрограммам, сообщается на сайте регионального правительства.

"В период с 2026 по 2028 год в экономику Севастополя будет привлечено не менее 308 млрд рублей инвестиций из всех источников финансирования. Рост обеспечивается как за счет государственных программ, так и за счет активности частных инвесторов", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности директора департамента экономического развития Дениса Профатилова.

Отмечается, что, согласно прогнозу социально-экономического развития Севастополя на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, ожидается рост и по другим показателям. Так, ожидается, что валовой региональный продукт (ВРП) Севастополя в 2025 году составит 342,1 млрд рублей, что на 5,3% выше уровня предыдущего года - рост обусловлен увеличением объемов промышленного производства, электроэнергетики, торговли и инвестиций. А в период с 2026 по 2028 год объем ВРП прогнозируется на уровне от 382,5 млрд до 486,3 млрд рублей.

По данным правительства, индекс физического объема производства в следующие три года должен составить от 105,7% до 107% к предыдущему году. Объем промышленного производства в 2025 году составит 65,4 млрд рублей, а к 2028 году вырастет до 86,2 млрд рублей.

Кроме того, ожидается и рост зарплат: по итогам 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата в Севастополе прогнозируется на уровне 64,8 тыс. рублей. В 2026 году ожидается рост на 5,4%, в 2027 году - на 7%, а в 2028 году - на 9,5-10%. Таким образом, к концу прогнозного периода среднемесячная зарплата составит около 80,7 тыс. рублей. По базовому сценарию развития реальная заработная плата в 2026 году вырастет на 4,2%, что на уровне прогнозируемой инфляции.

При этом, по данным правительства, уровень безработицы сохранится на уровне 2,5% от рабочей силы, что является одним из самых низких показателей в стране. Зарегистрированная безработица не превысит 0,5%.

Об инвестициях в Севастополь

Ранее власти Севастополя неоднократно отмечали, что в городе работают над ростом собственных доходов бюджета, так как сейчас регион является дотационным. Бюджет Севастополя на 2025 год принят с доходами на уровне 69,7 млрд рублей (из них 34 млрд - собственные), расходами - 74,4 млрд. Президент РФ Владимир Путин в начале 2025 года отмечал, что за 11 лет в составе России Севастополь нарастил собственные доходы в 4,5 раза.

На встрече с президентом в июне этого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в регионе уже выполнили ранее поставленную задачу по привлечению 200 млрд рублей инвестиций, в 2025 году планируется привлечь дополнительно в экономику города еще 55 млрд рублей частных инвестиций.