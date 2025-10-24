В ГД внесли законопроект об обороте имущества комплексов в железнодорожной сфере

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснил, что инициатива впервые дает юридическое определение и устанавливает четкий порядок работы с производственно-технологическими комплексами в этой сфере

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование законодательства в части оборота имущества, включенного в состав производственно-технологических комплексов, образование которых произошло в процессе передачи имущества железнодорожного транспорта в собственность единого хозяйствующего субъекта в этой сфере. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как пояснил один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), законопроект впервые дает юридическое определение и устанавливает четкий порядок работы с производственно-технологическими комплексами в железнодорожной сфере.

"Речь идет о крупных имущественных массивах, куда входят здания, сооружения, линии, объекты незавершенного строительства и другое имущество, которое сейчас фактически объединено в единый комплекс и не может быть разделено без бюрократических затруднений. Наш законопроект решает этот вопрос, и вводит процедуру, по которой собственник сможет выделять из состава комплекса отдельные объекты без строительной реконструкции, исключительно на основании своего решения и технической документации. Это решение станет основанием для регистрации прав на выделенные объекты и, при необходимости, для прекращения существования самого комплекса", - указал он.

Законопроект закрепляет правовые последствия такого раздела: если ранее собственники сталкивались с невозможностью оформить разрешения на реконструкцию или снос отдельных зданий внутри комплекса, то теперь они получат законный инструмент для управления своим имуществом. "Появится возможность проводить регистрационные действия без обращения за разрешениями на строительство и ввод в эксплуатацию, когда речь идет не о новых объектах, а об уже существующих элементах комплекса. При этом технический план, подтверждающий их характеристики, будет достаточным документом для внесения изменений в ЕГРН", - отметил депутат.

Ответственность за состояние выделенных объектов и соблюдение требований законодательства закрепляется за собственником, а не за органом регистрации. "Закон четко фиксирует, что государственный регистратор не несет ответственность за строительные или эксплуатационные нарушения, если они были допущены до раздела комплекса. Это важно для исключения судебных споров и упорядочения имущественных отношений между хозяйствующими субъектами", - считает Гаврилов.

Все изменения направлены на урегулирование процедур и устранение правовых пробелов, что позволит снизить административную нагрузку, ускорить оборот имущества и сделать работу с инфраструктурой более технологичной, подчеркнул он.