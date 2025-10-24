Эксперт Головатюк отметил интенсивный рост долга Молдавии при действующей власти

Внешние долги молдавского правительства за четыре года выросли до $4,7 млрд, отметил доктор экономических наук

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Внешние долги правительства Молдавии за четыре года правления Партии действия и солидарности (ПДС) выросли более чем в два раза, до $4,7 млрд. Такие данные приводит доктор экономических наук Владимир Головатюк в Telegram-канале.

"За год, то есть к сентябрю 2024 года, долг увеличился на $870 млн, или на 22,4%, а за четыре года, то есть к сентябрю 2021 года, соответственно, на $2,5 млрд, или более чем вдвое - в 2,1 раза", - написал эксперт, который в прежние годы был послом в России, возглавлял парламентскую комиссию по экономике, бюджету и финансам, а также департамент статистики. Он отметил, что задолженность не просто увеличивается, ее рост ускоряется с каждым годом.

Главными кредиторами Молдавии выступают МВФ, Всемирный банк и Европейский инвестиционный банк. По данным Национального банка, за последние четыре года доля внешнего государственного долга к ВВП выросла с 17,9% до 25,9%. На фоне экономического кризиса в 2023 году в отставку с поста премьера ушла Наталья Гаврилица, ее преемник Дорин Речан после двух лет руководства кабинетом отказался возглавить новое правительство после парламентских выборов в сентябре, которые вновь выиграла ПДС. Как сообщили в партии, возглавить следующее правительство был приглашен молдавский экономист и бизнесмен Александр Мунтяну.