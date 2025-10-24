В ГД внесли законопроект об упрощении оформления в собственность уже используемых земель

Как пояснил один из авторов документа Сергей Гаврилов, многие россияне десятилетиями пользовались земельными участками, полученными еще в советский период, оформив их на праве бессрочного пользования или пожизненного владения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, направленный на узаконивание сложившихся прав граждан на землю и упрощающий оформление земельных участков в собственность. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как пояснил один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), многие россияне десятилетиями пользовались земельными участками, полученными еще в советский период, оформив их на праве бессрочного пользования или пожизненного владения. Однако при попытке перевести эти участки в собственность граждане сталкивались с отказами из-за формального ограничения.

"В Земельном кодексе есть правило: землю бесплатно можно получить только один раз. Оно придумано для новых случаев - когда человек просит участок от государства. Но есть и другой закон - тот, который вводил Земельный кодекс в действие. В нем описаны ситуации, когда человек уже пользуется участком (например, еще с советских времен) и просто хочет оформить его в собственность. Там про "один раз" ничего не сказано. Из-за этого чиновники часто отказывали людям, ссылаясь на общее правило из кодекса", - сказал депутат.

Законопроект разрешает этот конфликт между двумя законами, он прямо прописывает: если человек оформляет уже используемый участок, правило "один раз" не действует, подчеркнул Гаврилов. "То есть он не получает новый надел, а просто закрепляет то, что и так давно принадлежит ему по факту", - отметил он.

Теперь оформление земли, находящейся в фактическом пользовании, в случае принятия законопроекта перестанет зависеть от того, воспользовался ли гражданин правом на бесплатное получение другого участка ранее, пояснил парламентарий. "Такое уточнение защищает прежде всего пенсионеров, работников бывших совхозов, садоводов, наследников владельцев старых участков, которые годами не могли узаконить свое владение. Законопроект решает вопрос юридической определенности для сотен тысяч граждан, чьи права до сих пор существовали только на бумаге или в виде архивных актов", - считает Гаврилов.

Цель законопроекта исключительно правовая - привести действующее законодательство в логическую систему, где каждое положение имеет свое четкое место и исключает дублирование, добавил он.